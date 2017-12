USA trækker sig fra FN's storstilede flygtningepagt

Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har trukket USA ud af FN's pagt for at forbedre håndteringen af flygtninge- og migrantkrisen.

- I dag har den amerikanske FN-delegation informeret FN's generalsekretær om, at USA trækker sin deltagelse i den globale pagt for migration, oplyser amerikanerne i en pressemeddelelse.

FN skitserede i 2016 "en global pagt for ansvarsdeling", hvor klodens lande mere effektivt skulle tage fat på udfordringen med de mange millioner mennesker, som er på flugt fra krige, naturkatastrofer og nød.

De 193 medlemmer af FN's Generalforsamling var alle en del af den politiske aftale - den såkaldte New York-erklæring.

Alle lovede at håndhæve flygtninges rettigheder, hjælpe flygtninge med at blive genbosat og sikre, at de havde adgang til uddannelse og job.

- New York-erklæringen indeholder adskillige punkter, der er uforenelige med USA's flygtninge- og migrationspolitik og Trump-administrationens principper for indvandring. Derfor har præsident Trump besluttet, at USA dropper sin deltagelse i pagten, står der i amerikanernes erklæring.

Den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, siger, at landet vil fortsætte sin "gavmildhed" over for flygtninge og migranter verden over.

- Vi vil beslutte, hvordan vi bedst kan kontrollere vores grænser, og hvem vi vil tillade at komme ind i vores land. Den globale tilgang, som New York-erklæringen viser, er simpelthen ikke forenelig med USA's suverænitet, siger Haley.

Under præsident Trump har USA ført udenrigspolitik efter princippet "Amerika først". Landet har trukket sig fra adskillige globale forpligtelser som eksempelvis klimaaftalen fra Paris fra 2015.

USA trak sig for nylig også ud af FN-organet Unesco, som amerikanerne beskyldte for at være "anti-israelsk".

Ifølge FN er den aktuelle flygtningekrise den værste siden Anden Verdenskrig. Krigen i Syrien er hovedkilde til de store udfordringer.