En afghansk politimand holder vagt ved den amerikanske ambassade i Kabul. Tirsdag har USA beordret alle ambassadeansatte, der kan passe deres arbejde andre steder fra, til at forlade den afghanske hovedstad. (Arkivfoto)

USA trækker diplomater ud af uroligt Kabul

Stigende vold og trusselsmeldinger får USA til at bede et antal ansatte på ambassaden i Kabul om at rejse.