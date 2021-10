USA tiltaler stemme bag Islamisk Stats voldelige videoer

En canadisk statsborger, der menes at have kæmpet for Islamisk Stat (IS) og indtalt flere videoer for den militante bevægelse, er blevet sigtet i USA.

Manden ved navn Mohammed Khalifa bliver beskyldt for at være "stemmen bag volden" ved at have indtalt cirka 15 videoer for IS på engelsk.

Mange af dem opfordrede udlændinge til at slutte sig til den islamiske bevægelse, mens andre viste henrettelser af gruppens fanger og gidsler.

Ifølge BBC er 38-årige Khalifa født i Saudi-Arabien. Han blev fanget i januar 2019 under en skududveksling med kurdiske og amerikanske styrker.

Det amerikanske justitsministerium siger i en udtalelse, at Khalifa "for nylig" blev udleveret til USA.

Her er han ifølge AFP blevet tiltalt for at have ydet materiel støtte til IS, der har resulteret i dødsfald. Bliver han dømt, risikerer han fængsel på livstid, skriver BBC.

- Via hans påståede rolle med at oversætte, indtale og fremme Islamisk Stats online propaganda promoverede Khalifa terrorgruppen, siger statsanklager Raj Parekh, der repræsenterer USA ved domstolen i Virginia, ifølge BBC.

- Samtidig hjalp han med at udvide rækkevidden for videoerne, der glorificerede horrible drab og Islamisk Stats ondskab.

Ifølge tiltalen forlod Mohammed Khalifa Canada i 2013 for at slutte sig til Islamisk Stat i Syrien.

Han blev hurtigt en vigtig person i bevægelsens propagandaafdeling, fordi han taler engelsk og arabisk flydende.

Khalifa blev senere forfremmet til afdelingens ledende oversætter.

- Mohammed Khalifa nøjedes ikke med at kæmpe for IS i Syrien. Han blev også stemmen bag volden, siger Raj Parekh.

Islamisk Stat bliver klassificeret som en terrorgruppe af USA.

Også Canada håber at sigte Mohammed Khalifa for en række forbrydelser. Det skriver flere lokale canadiske medier ifølge AFP.