USA tiltaler 13 russere for indblanding i valgkamp

Den særlige anklager Robert Muellers kontor meddeler, at de amerikanske myndigheder gennem en storjury har tiltalt 13 russiske statsborgere for indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp.

De tiltalte beskyldes for at have brudt den amerikanske lovgivning for at kunne udøve indflydelse på det amerikanske valg og den politiske proces.

Anklageskriftet, der er 37 sider langt, omfatter sammensværgelse, bedrageri på internettet og groft identitetstyveri.

De amerikanske myndigheder oplyser, at nogle af de tiltalte russere har udgivet sig for at være amerikanske statsborgere og kommunikeret med personer i præsident Donald Trumps kampagnestab, der ikke vidste, hvem de stod over for.

Trump skriver i et tweet, at anklageskriftet mod 13 russere, som blandede sig i USA's præsidentvalg, viser, at der ikke var noget "aftalt spil" mellem russere og hans kampagnestab.

- Nogle af de tiltalte rejste til USA og brugte amerikanske computere og amerikanske netværk for at skjule, at deres aktiviteter oprindeligt kom fra Rusland, hedder det videre i anklageskriftet.

De tiltalte organiserede også politiske møder under valgkampen.

Tiltalerne gælder perioden fra 2014 og frem til i dag og omfatter også præsidentvalget i 2016. Anklagerne siger ikke noget, om hvorvidt den russiske indblanding ændrede præsidentvalgets udfald. De udsendte nedsættende omtaler af en række kandidater.

I den sidste fase af valgkampen støttede de Trump og forsøgte at skade modstanderen Hillary Clintons kampagne.

Det er første gang, at der er direkte fokus på bestemte russiske personer i efterforskningen, som ledes af Mueller.

Mueller er udpeget til at undersøge, om der en forbindelse mellem Trump-lejren og Rusland samt præsidentens fyring af FBI-chef James Comey.

Den demokratiske leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, siger i en erklæring, at "der ikke er nogen tid at spilde i forsvaret af det amerikanske valgs integritet".

Pelosi opfordrer præsident Donald Trump til at konfrontere russerne og indføre nye sanktioner.

Republikaneren Paul Ryan, der er formand for Repræsentanternes Hus, siger, at afsløringerne viser, at russerne har stået bag et "dunkelt og systematisk angreb på vort politiske system". Han siger, at det må beskyttes langt bedre fremover.