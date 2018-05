USA tilbyder Nordkorea økonomisk støtte for atomaftale

Hvis Nordkorea indvilger i en atomnedrustning, vil USA støtte Nordkorea i at genopbygge landets sanktionsplagede økonomi.

Pompeo giver et indblik i, hvordan USA forestiller sig et fremtidigt forhold til Nordkorea.

Hvis der vel at mærke landes en aftale om Nordkoreas atom- og missilprogram, som følge af det forestående topmøde mellem USA og Nordkorea.

- Hvis Nordkorea tager modige skridt mod en hurtig atomnedrustning, er USA klar til at arbejde sammen med Nordkorea om at opnå velstand sammen med vores sydkoreanske venner, siger Mike Pompeo.

Udmeldingen kommer på et fælles pressemøde med den sydkoreanske udenrigsminister, Kan Kyung-wha, i Washington.

De to udenrigsministre mødes for at forberede topmødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Singapore den 12. juni.

Det fælles budskab fra Sydkorea og USA er, at de er enige om behovet for "en total, permanent og beviselig" atomafrustning af den koreanske halvø.

Der er desuden planlagt et møde mellem Donald Trump og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, den 22. maj i Det Hvide Hus. Her vil de to lande fortsætte samarbejdet op til topmødet med Nordkorea.

Mike Pompeo er netop vendt hjem fra et besøg i Nordkorea, hvor han fik tre løsladte amerikanske statsborgere med sig tilbage til USA.

Ifølge den amerikanske udenrigsminister har USA og Nordkorea fået "en ret god forståelse for deres fælles mål".

- Vi havde gode samtaler vedrørende komplekse problemstillinger, udfordringer og strategiske beslutninger, som Kim Jong-un har foran sig, siger Mike Pompeo på pressemødet.