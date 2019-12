USA til Rusland og Kina: I har blod på jeres hænder

Det siger han lørdag, efter at de to lande nedlagde veto mod en resolution fra FN's Sikkerhedsråd om at levere humanitær nødhjælp fra Tyrkiet og Irak ind over grænsen til Syrien.

- Ruslands og Kinas veto er skammeligt. I har valgt at tage et politisk standpunkt med denne blokering.

- I har blod på jeres hænder, siger Pompeo i en pressemeddelelse.

Ruslands veto var landets 14. i FN's Sikkerhedsråd siden begyndelsen af konflikten i Syrien i 2011.

Resolutionen var fremført af Belgien, Kuwait og Tyskland. Den ville have tilladt humanitær hjælp over grænsen til Syrien for yderligere 12 måneder fra to steder i Tyrkiet og et i Irak.

Men Rusland, der er Syriens allierede, vil kun tillade humanitær hjælp fra Tyrkiets grænse og kun i de kommende seks måneder. Derfor har landet lavet et nyt udkast.

Mens Rusland og Kina nedlagde veto, stemte de 13 andre lande i FN's Sikkerhedsråd for.

Det kræver minimum ni stemmer, for at en resolution bliver stemt igennem samt ingen vetoer fra Rusland, USA, Storbritannien eller Frankrig.

- USA vil fortsat bestræbe sig på at hjælpe dem uden stemmer, de sultne, de forældreløse og flygtninge med at få den humanitær hjælp, de har brug for til at overleve, uanset hvor de bor, siger Mike Pompeo.

FN har siden 2014 leveret humanitær hjælp over grænsen til Syrien fra Tyrkiet, Irak og Jordan.

Den nuværende aftale udløber 10. januar.