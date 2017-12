USA støtter forlængelse med Stoltenberg som Nato-leder

Det bekræfter den amerikanske Nato-ambassadør, Kay Bailey Hutchison, over for nyhedsbureauet NTB.

USA ønsker at forlænge samarbejdet med Jens Stoltenberg, så nordmanden får tilbudt et femte år som generalsekretær for Nato.

- Han gør et udmærket job. Jeg tror, at samtlige medlemmer af alliancen vil støtte en forlængelse. Vi kommer nok til at drøfte det i nær fremtid, siger Hutchison.

Stoltenberg tiltrådte stillingen som Nato-leder i oktober 2014. Han blev i udgangspunktet valgt for fire år. Men det ventes, at han vil blive tilbudt et ekstra år.

Anders Fogh Rasmussen, som var generalsekretær i forsvarsalliancen før Stoltenberg, fik også forlænget sin kontrakt. Det skete i oktober 2012, to år før han forlod stillingen.

Med mindre uventet modstand dukker op, kan en formel beslutning ventes i løbet af de nærmeste uger, skriver NTB.

Processen tilrettelægges af Tjekkiets Nato-ambassadør, Jirí Sedivý. Han inviterer de øvrige ambassadører til uformelle kaffemøder, hvor de kan drøfte spørgsmålet uden Stoltenbergs tilstedeværelse.

Det norske nyhedsbureau skriver, at den proces allerede er i gang. Det har Sedivý ikke ønsket at bekræfte.

Norges udenrigsminister, Ine Eriksen Søreide, siger, at det er hendes klare indtryk, at Stoltenberg har bred støtte til en forlængelse.

- Stoltenberg gør et rigtig godt job som generalsekretær for Nato, siger Søreide.

Hun kalder det "rigtig fornuftigt" at forlænge med ham.