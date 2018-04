USA stempler Kina og Rusland som moralsk forkastelige

Den fungerende amerikanske udenrigsminister, John Sullivan, udpeger samtidig Syrien, Myanmar, Tyrkiet og Venezuela som lande med lave standarder for menneskerettigheder.

Han tilføjer, at der dog også er lyspunkter i rapporten for 2017, der blev offentliggjort fredag.

Således er menneskerettighederne i Usbekistan, Liberia og Mexico forbedret, vurderer USA.

John Sullivan siger, at lande som Kina, Rusland, Iran og Nordkorea begrænser ytringsfriheden og friheden til fredelige forsamlinger. Samtidig tillader de vold mod religiøse og etniske minoritetsgrupper, ligesom de generelt underminerer folks værdighed.

Ifølge den amerikanske rapport fortsætter Ruslands regering med at "kvæle politiske afvigere og civilsamfundet, også når den invaderer sine naboer og undergraver vestlige landes suverænitet".

- Vi opfordrer endnu en gang Rusland til at slutte sin brutale besættelse af Ukraines Krim-halvø og standse det misbrug, der bliver begået af russiskledede soldater i Ukraines Donbass-region, siger Sullivan.

Han siger samtidig, at Nordkorea "systematisk forsømmer sit eget folk", og at retten til forsamlingsfrihed "er under næsten dagligt angreb" i Iran.

Sullivan fordømmer også det, han kalder "etnisk udrensning" af rohingya-muslimer i Myanmar.

Kritikere i USA mener, at præsident Donald Trump har gjort menneskerettigheder til et udenrigspolitisk spørgsmål. De mener også, at han er blevet for venskabelig med autoritære ledere i Rusland, Filippinerne og Mellemøsten.

Samtidig angriber Trump ofte de amerikanske nyhedsmedier.

USA's årlige menneskerettighedsrapport omfatter næsten 200 lande og territorier.