En anholdt demonstrant føres tidligt lørdag væk af føderale politifolk i byen Portland i USA's nordvestlige delstat Oregon. De føderale politifolk kaldes nedsættende for præsident Donald Trumps stormtropper og er blevet et udtryk for et splittet USA.

USA står kløvet 100 dage før præsidentvalg

George Floyd døde 25. maj, da en betjent pressede sit knæ mod den sorte mands hals i otte minutter. Præsident Trump truer med rå magt for at stoppe protester.

Det er to måneder siden, at den sorte George Floyd døde i Minneapolis, da en politimand pressede sit knæ mod hans hals i otte minutter. De store demonstrationer, der fulgte over hele USA med krav om retfærdighed og et opgør med racismen, splitter landets politiske klasse.

En efter en bliver statuer i USA, der binder an til slaveri, væltet eller fjernet. Nat efter nat gør vrede demonstranter front mod politistyrker, der fordømmes for deres brutalitet over for farvede og sorte.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her