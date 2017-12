USA sortlister tjetjensk leder for vold og tortur

Han beskyldes blandt andet for forfølgelse af homoseksuelle, og styret anklages for vold og undertrykkelse.

Det amerikanske finansministerium sortlister også Ayub Kataev, tjetjensk sikkerhedsofficer, for lignende forbrydelser. Desuden omfattes tre andre personer af nye sanktioner på grund af korruption. Korruptionen blev afsløret af den afdøde russiske whistleblower Sergej Magnitskij.

Kadyrov er som Tjetjeniens leder ansvarlig for drab, forsvindinger, tortur og magtmisbrug, lyder det fra det amerikanske finansministerium i en erklæring.

Dermed er 49 personer nu underlagt økonomiske sanktioner jævnfør love, som er vedtaget efter Magnitskij's død i et fængsel.

USA indførte i 2012 den såkaldte Magnitskij-lov. Den pålægger både finans- og justitsmyndighederne at efterforske og sanktionere russere, der var involveret i eller deltog i forsøg på at dække over sagen.

- Vi vil fortsætte med at anvende loven for aggressivt at ramme personer, der groft krænker menneskerettighederne, siger John Smith, som leder sanktionsprogrammet i det amerikanske finansministerium.

Magnitskij-loven har længe irriteret de russiske magthavere så meget, at loven til tider har udløst en sanktionskrig mellem de to lande.

I 2013 offentliggjorde Rusland en liste over amerikanere med indrejseforbud på grund af påståede krænkelser af menneskerettigheder.

Sanktionerne omfatter indrejseforbud og indefrysning af midler i pengeinstitutter i USA.