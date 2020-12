USA sortlister rederier for at sejle med kul fra Nordkorea

- Nordkorea fortsætter med at omgå FN's forbud mod eksport af kul. Det er en vigtig indtægtskilde, som bidrager til at finansiere dets program for masseødelæggelsesvåben, udtaler Mnuchin i en erklæring.

Mnuchin er desuden bekymret for, at Nordkorea benytter tvangsarbejdere til at producere kul.

- Regimet i Nordkorea anvender ofte tvangsarbejdere i fangelejre i deres mineindustri, deriblandt kul, og udnytter sin egen befolkning til at fremme dets ulovlige våbenprogrammer, siger Mnuchin.

Sanktionerne mod rederierne betyder, at deres eventuelle aktiver i USA bliver indefrosset. Desuden risikerer tredjeparter, som indgår forretninger med rederierne, at blive retsforfulgt.

USA har tidligere kritiseret Kina for ikke at gøre nok for at håndhæve FN's sanktioner over for Nordkorea. Kina anses som Nordkoreas eneste allierede af betydning på den globale politiske scene.

Nordkorea har siden 2006 været underlagt sanktioner vedtaget i FN's Sikkerhedsråd som følge af det lukkede lands bestræbelser på at udvikle atomvåben.

Men sanktionerne har ikke fået Nordkorea til at standse sit atomprogram.

Sanktionerne sætter blandt andet en begrænsning på eksporten til Nordkorea af raffinerede olieprodukter.

I forbindelse med en ny runde af sanktioner i august 2017, som blev indført, efter at Nordkorea havde foretaget en prøveaffyring af et interkontinentalt ballistisk missil, blev Nordkorea forbudt at eksportere kul blandt meget andet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.