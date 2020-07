USA smider udenlandske studerende med online undervisning ud

Studerende, der har et såkaldt F-1 eller M-1 visa, skal forlade USA, siger immigrationsmyndighed.

Udenlandske studerende i USA, der modtager al deres undervisning online, får ikke lov at blive i landet på grund af coronakrisen.

Det oplyser den amerikanske immigrationsmyndighed, ICE, mandag i en erklæring.

Studerende, der har et såkaldt F-1 eller M-1 visa, skal forlade landet, hedder det i erklæringen.

Hvis studerende ønsker at blive i landet, kan de forsøge at tilmelde sig andre uddannelsesinstitutioner, hvor de kan få regelmæssig uddannelse, lyder det videre.

De nye retningslinjer øger presset på skoler og universiteter for at genåbne trods bekymring over stigende antal smittetilfælde blandt unge.

Præsident Donald Trump insisterer imidlertid på, at skoler og universiteter skal vende tilbage til normal undervisning så hurtigt som muligt.

Efter de nye retningslinjer blev offentliggjort, skriver præsidenten på Twitter, at alle uddannelsesinstitutioner skal åbne igen til efteråret.

De nye retningslinjer skaber dilemmaer her og nu for tusinder af udenlandske studerende, der er strandet i USA.

Mange uddannelsesinstitutioner har meddelt, at de vender tilbage til almindelig undervisning, mens andre mener, at det er for risikabelt.

Harvard University tillader studerende at blive på universitetet, men undervisningen er online. Dette gælder også for University of Southern California.

De fleste universiteter i USA har ikke meldt noget ud om planer for det kommende semester i efteråret.

Der var mere end en million udenlandske studerende i USA på årgangen 2018-2019, viser tal fra Institut for International Uddannelse.

De internationale studerende udgør 5,5 procent af det samlede antal af studerende på videregående uddannelser i USA.

Det bragte 44,7 milliarder dollar til den amerikanske økonomi i 2018 at optage udenlandske studerende på universiteter i USA.

De fleste udenlandske studerende i USA kommer fra Kina. Dernæst kommer Indien, Sydkorea, Saudi-Arabien og Canada.