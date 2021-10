USA skubber igen til gældsloftet

For sent torsdag lykkedes det Senatet i Washington D.C. at blive enige om at hæve det amerikanske gældsloft igen-igen.

Gældsloftet sætter en grænse for, hvor meget USA må låne for at betale sine regninger - inklusive afdrag på tidligere gæld.

Og da gælden hele tiden vokser, er der hele tiden brug for et højere loft.

På det seneste har loftet været på 28.400 milliarder dollar (183.000 milliarder kroner).

Statsgælden var efterhånden faretruende tæt på at nå det niveau, har finansminister Janet Yellen flere gange advaret om. Den 18. oktober, altså næste mandag, var hendes bud på, hvornår det ville ske.

Og det kunne få katastrofale konsekvenser i form af en økonomisk recession og et tab af millioner af arbejdspladser, har Yellen sagt.

Alligevel har det været svært at få de to partier i Washington til at komme overens om en forhøjelse af loftet.

Samarbejdsklimaet mellem Demokraterne, der har præsidentposten og et teknisk flertal i Senatet, og Republikanerne er turbulent.

Republikanerne er utilfredse med, at Demokraterne har kørt på med sine politiske projekter - blandt andet en stor og dyr lovpakke på det sociale og grønne område - uden at inddrage mindretalspartiet nok.

Derfor har de nægtet at gøre det nemt for Demokraterne at hæve gældsloftet.

- Republikanernes position er enkel. Vi har ingen krav. I to og en halv måned har vi blot varslet, at siden dit parti ønsker at regere alene, må det også håndtere gældsloftet alene, skrev Mitch McConnell, toprepublikaneren i Senatet, tidligere på ugen i et brev til den demokratiske præsident, Joe Biden, ifølge mediet The Hill.

Omvendt har Demokraterne anklaget McConnell og hans parti for at tage landets økonomi som gidsel i et politisk spil.

Alligevel kom de frem til et kompromis, så Republikanerne undlod at lægge sig i vejen for torsdagens afstemning, hvor Senatet med stemmerne 50-48 godkendte at hæve gældsloftet med 480 milliarder dollar.

Nu venter en afstemning i Repræsentanternes Hus på tirsdag, hvor Demokraterne har et solidt flertal, og derefter præsident Joe Bidens underskrift, før forslaget kan blive til virkelighed. Det ventes at blive en formalitet.

Men kort efter skal politikerne i Washington igennem en ny runde af samme leg.

For de 480 milliarder rækker kun til omkring den 3. december ifølge seneste prognose.

Så skal USA's gældsloft hæves igen.