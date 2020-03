USA skærer i milliardstøtte til Afghanistan efter møde

USA skærer en milliard dollar i støtte til Afghanistan efter et mislykket møde med afghanske ledere.

Det sker sent mandag aften dansk tid efter et møde i Kabul i Afghanistan tidligere på dagen, hvor udenrigsminister Mike Pompeo ikke formåede at løse en regeringskonflikt mellem Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, og hans politiske rival, Abdullah Abdullah.