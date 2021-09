USA skaber 235.000 job uden for landbruget

Arbejdsløsheden faldt dog fra 5,4 procent til 5,2 procent i august.

Jobrapporten er det vigtigste nøgletal forud for septembermødet i den amerikanske centralbank, der finder sted om to uger.

- Jobvæksten kan slet ikke holde det høje tempo fra juni og juli, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

- Jobrapporten er kongen af nøgletal, og USA er kongen af danske eksportmarkeder. Vi havde håbet på en jobrapport med meget mere fart på beskæftigelsen. Høj jobvækst vil nemlig gøre det nemmere for danske virksomheder, at hente flere ordrer på det amerikanske marked, siger Allan Sørensen.

Jobtabet efter coronakrisen er 5,3 millioner personer. Til sammenligning er beskæftigelsen i Danmark rekordhøj.

- Dagens svage jobrapport er desværre ikke en god nyhed for de danske eksportvirksomheder. Hvis opsvinget i USA går ned i gear, så vil det også bremse den dansk eksport til USA, siger cheføkonom Tore Stramme, Dansk Erhverv.

I Sydbank mener cheføkonom Søren Kristensen, at de overraskende få nye arbejdspladser kan være en indikator på, at Delta-varianten plager amerikansk økonomi.

- Vi hæfter os også ved, at der ikke er en udbredt svaghed i de amerikansk nøgletal. Derfor er der ikke grund til at blive alt for bekymret. Hverken som investor eller som dansk eksportvirksomhed. Der er nemlig mange ledige stillinger og fortsat stor mangel på arbejdskraft i USA.

- Vi vurder derfor, at den lave jobvækst i august er midlertidig. Vi kommer dog ikke udenom, at der kan være tegn på, at Delta-varianten presser amerikansk økonomi, siger han.

Ifølge analysechef Andreas Østergaard Nielsen, Forsikring & Pension, mindsker de afdæmpede jobtal udsigten til renteforhøjelser.

- Den amerikanske centralbank har stadigvæk blikket stift rettet mod at løfte beskæftigelsen, og aktiemarkederne åndede lettet op, da chefen for centralbanken, Jerome Powell, i sidste uge fortalte, at centralbanken endnu ikke er klar til at neddrosle sit opkøbsprogram.

- Med dagens tal for beskæftigelsen er vi nok blevet bekræftet i, at opkøbsprogrammet vil fortsætte, og renteforhøjelser ikke er lige rundt om hjørnet, siger Andreas Østergaard Nielsen.