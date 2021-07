USA ser global skatteaftale som en fordel for alle

Og det vil hjælpe med at få hævet skatteindtægterne, fordi det vil gøre en ende på ræset mod bunden, hvor lande konkurrerer om at tiltrække store virksomheder ved at sætte skattesatserne i bund.

Det siger USA's finansminister, Janet Yellen, på et pressemøde i Venedig, Italien, hvor der er G20-møde. G20 er en gruppe af finansministre og centralbankledere fra 20 vigtige økonomier.

Hun tilføjer, at det ikke er altafgørende, at alle lande er med i aftalen. Men lande, som er tilbageholdende med at gå med i aftalen, vil man alligevel forsøge at overbevise de kommende måneder.

Pressemødet holder hun sammen med Tysklands finansminister, Olaf Scholz. Han siger, at alle de store økonomier i G20 går ind for at stoppe multinationale selskaber i at flytte til lande med lave skattesatser.

- I dag ser vi, at alle landene her går sammen om at støtte denne internationale proces for at finde en vej til minimumsskat, siger han.

De to finansministres udmeldinger kommer, i kølvandet på at 131 lande i det økonomiske forum OECD er blevet enige om en plan for at reformere internationale skatteregler.

I planen er der fokus på netop selskabsskat, hvor der er enighed om, at der skal indføres en global minimumsskat på 15 procent.

Irland er blandt de lande, der ikke er med i aftalen.

Flere techgiganter har deres europæiske hovedsæde i Irland, hvor de har fordelagtige skattevilkår.

Yellen siger, at man vil forsøge at adressere de bekymringer, som for eksempel Irland måtte have, ved et nyt G20-møde i oktober.

I oktober 2021 er der deadline for, hvornår de sidste detaljer skal være lagt på planen. Aftaleparterne sigter efter en implementering af reglerne fra 2023.