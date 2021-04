USA sender udstyr for millioner til coronaramte Indien

USA sender de kommende dage udstyr for over 100 millioner dollar til Indien for at hjælpe landet med at bekæmpe en kraftig covid-19-smittestigning.

Det oplyser Det Hvide Hus i en udtalelse onsdag.

Den første del af udstyret vil allerede ankomme til Indien torsdag. Alt forventes at være leveret inden slutningen af næste uge.