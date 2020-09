USA sender soldater tilbage til Syrien

Det har ellers været USA's politik at søge at begrænse antallet af soldater i Syrien.

USA's centralkommando overfører en radar, et antal kampkøretøjer og soldater, siger talsmanden for hæren.

En anonym embedsmand siger, at det drejer sig om færre end et par håndfulde Bradley-køretøjer og "færre end 100 mænd" til at betjene dem.

Selv om Rusland ikke nævnes ved navn, så skal det ekstra udstyr og mandskab til Syrien "hjælpe med til at opretholde sikkerheden for koalitionsstyrkerne".

- (USA, red.) søger ikke konflikt med nogen anden nation, men vil forsvare koalitionsstyrker om nødvendigt, siger talsmanden for USA's hær.

Den anonyme amerikanske embedsmand understreger imidlertid, at den øgede militære tilstedeværelse i Syrien "er et klart signal til Rusland om at overholde gensidige processer for at nedtrappe konflikter". At Rusland skal holde sig fra provokerende handlinger i det nordøstlige Syrien.

Der har de seneste uger været flere anspændte episoder mellem enheder fra det amerikanske og det russiske militær. I august blev syv amerikanske soldater såret under en kollision med et russisk køretøj.

Videoer, som er lagt på Twitter, viser, hvordan pansrede russiske køretøjer standser amerikanske køretøjer og tvinger dem ud af området. Det er tilsyneladende filmet af øjenvidner og russere.

Præsident Donald Trump forsøgte i starten af 2019 at trække de amerikanske soldater ud i det nordøstlige Syrien. Her var de stationeret sammen med USA's kurdiske allierede.

Men Trump gik senere med til at beholde nogle få hundrede soldater i landet.