USA-selskab håber at kunne indsende vaccineansøgning snart

Det amerikanske Novavax stiler således efter at søge om britisk og amerikansk godkendelse i andet kvartal.

Meldingen fra Novavax er interessant også fra et dansk synspunkt, fordi EU forhandler med selskabet om en kontrakt, der potentielt kan komme til at omfatte 200 millioner doser.

Novavax forventer at afslutte sine kliniske undersøgelse med vaccinekandidaten i Storbritannien om få uger, mens selskabets tilsvarende forsøg i USA ventes at være færdig om et par måneder.

Såfremt den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, accepterer at vurdere ansøgningen på baggrund af resultaterne fra den britiske undersøgelse, kan vaccinen få grønt lys i USA i maj.

Det siger Stanley Erck, der er administrerende direktør for Novavax, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hvis FDA kræver data fra de amerikanske forsøg, vil det forsinke en eventuel afgørelse med nogle måneder.

I januar viste foreløbige data fra det britiske forsøg, at vaccinen var 96 procent effektiv i forhold til det oprindelige coronavirus og omkring 86 procent effektiv mod den variant af virusset, der først blev opdaget i England.

Flere eksperter har udtalt sig optimistisk om vaccinen fra Novavax.

- Den ser så stærk ud som enhver anden vaccine, og den har måske bedre udholdenhed, sagde John Moore, der er immunolog ved Weill Cornell Medical College i New York, til Wall Street Journal i februar.

For Novavax er en godkendelse nærmest livsvigtig. I januar sidste år, altså i virusudbruddets indledende stadie, havde det børsnoterede selskab en markedsværdi på 127 millioner dollar.

Markedsværdien, der ændres i takt med udsving i kursen på aktien, er på grund af udsigten til en vaccine siden eksploderet. I slutningen af februar var den på over 15 milliarder dollar.