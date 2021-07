USA sanktionerer cubansk sikkerhedsstyrke efter protester

Det sker, efter at de er blevet beskyldt for at have krænket demonstranters menneskerettigheder under store protester mod den cubanske regering i sidste uge.

USA har torsdag indført sanktioner mod generalen for Cubas væbnede styrker samt alle medlemmer af en specialstyrke under indenrigsministeriet.

Sanktionerne er det første konkrete skridt, som præsident Joe Bidens administration har taget for at lægge pres på det kommunistiske styre.

- Det her er kun begyndelsen, siger Biden i en udtalelse.

Han fordømmer også meldingerne om "masseanholdelser og proforma retssager" i kølvandet på protesterne.

- USA vil fortsætte med at sanktionere personer, der er ansvarlige for at undertrykke det cubanske folk, tilføjer præsidenten.

Den amerikanske regering er kommet under pres fra landets politikere og det cubanske samfund i USA for at støtte de tusindvis af demonstranter, der for en uge siden stod bag nogle af de største protester i Cuba i årtier.

Demonstranterne gik blandt andet på gaden i hovedstaden Havana for at vise deres utilfredshed med den økonomiske krise i landet.

Situationen har blandt andet ført til mangel på mad og elektricitet, og den er ikke blevet bedre under coronapandemien - tværtimod.

Hundredvis af mennesker blev anholdt under protesterne, der begyndte 11. juli. En enkelt mistede livet, mens flere siden er blevet fængslet.

Cubas udenrigsminister, Bruno Rodriguez, skriver på Twitter, at de amerikanske sanktioner er "ubegrundede og krænkende".

Han opfordrer samtidig USA til at passe sin egen butik og tage hånd om landets egne "daglige problemer med undertrykkelse og politivold".

Styret i Cuba har tidligere beskyldt antirevolutionære eksilcubanere i USA for at stå bag urolighederne i landet.

De hurtige sanktioner fra USA indikerer ifølge flere iagttagere, at Joe Biden ikke foreløbigt har tænkt sig at ændre den hårdere kurs over for Cuba, der blev indført af tidligere præsident Donald Trump, da han tog over fra Barack Obama.