USA sætter stopper for alle rejser fra Europa

USA's præsident, Donald Trump, vil indstille alle rejser fra Europa til USA i 30 dage for at forhindre spredning af coronavirus.

- For at forhindre nye smittetilfælde i at nå os, vil vi indstille alle rejser fra Europa til USA de næste 30 dage, siger Donald Trump i talen, der blev sendt live.

De nye regler vil ikke gælde for Storbritannien.

Tiltaget vil træde i kraft fra fredag ved midnat lokal tid.

- Jeg vil ikke tøve med at tage de nødvendige skridt for at beskytte amerikanere, siger Trump.