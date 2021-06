USA sætter nicaraguansk præsidentdatter på sanktionsliste

Præsident Joe Bidens administration anklager datteren, Camila Antonia Ortega Murillo, og tre andre for at bidrage til regimets undergravning af demokrati og menneskerettigheder i landet.

- Præsident Ortegas handlinger rammer nicaraguanerne og fører landet tættere på tyranni, siger Andrea Gacki, der leder det amerikanske finansministeriums sanktionskontor.

- USA vil fortsætte med at straffe dem, der stadig lukker øjnene for folks frie vilje, tilføjer hun.

Beslutningen om at placere de fire støtter på sanktionslisten er et svar på, at Nicaraguas regime for nylig anholdt fire mulige præsidentkandidater.

Kandidaterne kan således ikke deltage i valget til november.

USA kræver en øjeblikkelig løsladelse af de fire samt andre oppositionspolitikere og aktivister, der er blevet anholdt de seneste uger.

Anholdelserne er blevet fordømt bredt internationalt, hvor Ortegas handlinger bliver anset som værende diktatoriske.

Ortegas datter har i flere år været en tæt rådgiver for sin far og mor, vicepræsident Rosario Murillo. Hun leder en tv-kanal, der ifølge USA driver propaganda for regimet.

Ud over hende er Nicaraguas centralbankguvernør, Leonardo Ovidio Reyes Ramirez, næstformanden for nationalforsamlingen, Edwin Ramon Castro Rivera, og general Julio Modesto Rodriguez Balladares på den amerikanske sanktionsliste.