USA sætter Nationalgarden ind ved uro i Washington

200 soldater fra Nationalgarden i Virginia bliver sendt til Washington D.C. i forbindelse med uro. Det oplyser en embedsmand i Virginia til The New York Times.

Kayleigh McEnany, pressechef i Det Hvide Hus, bekræfter på Twitter, at nationalgarden - efter præsident Donald Trumps befaling - har kurs mod Washington.

En talsmand for Pentagon oplyser, at hele nationalgarden på 1100 mand i Washington D.C. er blevet bedt om at træde til. De kommer oveni nationalgarde fra naboområder som Virginia og Maryland.

Nationalgarden skal hjælpe med at få styr på situationen i USA's hovedstad, hvor hundredvis af Trump-tilhængere onsdag aften dansk tid har stormet kongresbygningen.

Nationalgarden er de amerikanske enkeltstaters væbnede styrker.

Forbundspolitiet, FBI, er også sat i arbejde for at hjælpe med at beskytte offentlig ejendom.

Det er sket, i forbindelse med at Kongressen officielt skulle bekræfte, at Demokraternes Joe Biden vandt præsidentvalget.

Samtidig protesterede Trump-tilhængere mod valgresultatetet. Det er disse protester, der har udviklet sig. Demonstranterne har tiltvunget sig adgang til kongresbygningen.

Ifølge Jørn Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, er det historiske scener, der udspiller sig i USA.

Ifølge CNN og MSNBC er en kvinde ramt af skud ved Kongressen. De nærmere omstændigheder for episoden er uklare. Det vides ikke, hvordan eller af hvem hun er blevet skudt. Hun er angiveligt i kritisk tilstand.

NBC News har fået bekræftet af politiet, at det har skudt en person. Det vides ikke, om der er tale om samme person.

Ifølge CNN er flere politibetjente kommet til skade, mens mindst en betjent er sendt på hospitalet.

Washington D.C.'s borgmester har beordret et udgangsforbud i byen fra onsdag midnat dansk tid til klokken 12.00 torsdag dansk tid.