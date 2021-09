USA rykker nærmere på statslig nedlukning i gældsstrid

Om tre uger - den 18. oktober - kan regeringen løbe tør for muligheder for at betale sine forpligtelser, hvis loftet for gælden ikke hæves, siger hun.

USA risikerer snart at mangle penge i statskassen, hvis Kongressen ikke hæver loftet for, hvor meget staten må låne.

- Det er usikkert, hvorvidt vi stadig kan opfylde alle nationens forpligtelser efter den dato.

Det skriver Yellen ifølge nyhedsbureauet AFP i et brev til Kongressens ledere, der er dybt uenige i spørgsmålet.

- Det er afgørende, at Kongressen hurtigt tager sig af gældsloftet. Hvis den ikke gør, vil USA for første gang i historien ikke kunne betale, lyder det fra Yellen.

En nedlukning af statsapparatet og et stop for blandt andet udbetaling af løn til offentligt ansatte kan dog komme endnu hurtigere.

Fredag i denne uge indledes det nye budgetår nemlig. Men der er endnu ikke en budgetaftale på plads.

Det betyder, at store dele af USA's økonomi risikerer at gå i stå natten til fredag.

Ofte finder de politiske fløje en løsning i sidste time. Men nogle år sker det ikke.

I 2018 blev USA ramt af en budgetstrid, der varede i flere uger og førte til, at op mod 800.000 statsansatte måtte undvære løn. Flere offentlige tjenester og kontorer blev stoppet og lukket.

Striden blev foranlediget af, at præsident Trump krævede finansiering af en grænsemur mod Mexico. Det nægtede Demokraterne at betale for.

Nu kan der komme en ny statslig nedlukning - og det kan ifølge Yellen få "katastrofale konsekvenser". Ikke kun fordi det kan betyde, at statsligt ansatte sendes hjem midt i en sundhedskrise.

Økonomer har advaret om, at hvis gældsloftet ikke hæves, kan det koste USA seks millioner arbejdspladser og sende arbejdsløsheden fra de nuværende fem procent til omkring ni procent. Det vil omgående sende USA ud i en recession, skriver nyhedsmediet CNBC.

Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer, fremlagde tirsdag aften dansk tid et lovforslag, der kunne føre til, at Demokraterne alene kunne stemme for at forhøje grænsen for statsgælden.

Det ville i så fald kunne ske med 50 stemmer mod de 60, der ellers er krævet.

Men det blev igen blokeret fra republikansk side.

Republikanerne pressede ellers flere gange på for at hæve loftet under præsident Donald Trump, hvor USA's statsgæld nåede nye rekorder og i dag er på omkring 28.800 milliarder dollar.

Denne gang har den republikanske modvilje en del at gøre med en stor pakke til i alt 3500 milliarder dollar, som Demokraterne vil bruge på blandt andet det sociale område.