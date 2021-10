USA runder grum milepæl med 700.000 coronadødsfald

Dødstallet svarer stort set til indbyggerantallet i forbundshovedstaden, Washington D.C.

Det har ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP taget cirka 14 uger for tallet at stige fra 600.000 til 700.000.

I begyndelsen af coronakrisen blev USA kritiseret for at være for langsomme til at gribe ind over for smittespredning, men siden december har myndighederne stået for en effektiv udrulning af vacciner.

Det daglige antal vaccinationer toppede i april, hvor der på visse dage blev givet over fire millioner stik, men er siden gået betragteligt ned i tempo.

Ifølge USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse (CDC) er over 55 procent af befolkningen på 333,4 millioner blevet vaccineret.

For sundhedsmyndigheder og frontlinjemedarbejdere, som sygeplejersker og læger, er det ifølge nyhedsbureauet AP frustrerende, at andelen af vaccinerede ikke er højere.

I næsten seks måneder har der været doser til rådighed for alle, der kan komme i betragtning, og vaccinerne har vist sig at været et effektivt værn mod indlæggelser og død.

Ifølge AP er der omkring 70 millioner ikkevaccinerede amerikanere.

- Man mister patienter til covid, og det burde ikke ske, siger Debi Delapaz, afdelingssygeplejerske ved UF Health Jacksonville, til AP.

Efter USA er Brasilien den nation, som har registreret flest dødsfald under pandemien med godt 597.000.

Der bor 214,4 millioner mennesker i Brasilien. Indien, hvor der bor knap 1,4 milliarder mennesker, er nummer tre med godt 448.000 coronadødsfald, men sundhedseksperter vurderer, at der er et højt mørketal i landet.