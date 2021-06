USA runder 600.000 corona-dødsfald

Mens lande som Brasilien og Indien har været hårdest ramt af corona i de seneste måneder, er USA fortsat det land med flest corona-dødsfald.

Men USA har vaccineret sin befolkning i stor stil.

Amerikanerne har indtil videre vaccineret omkring 174 millioner voksne med mindst en dosis ifølge det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

Det svarer til 52,5 procent af befolkningen.

Og det har haft en betydelig effekt på antallet af døde.

Det tog 114 dage at gå fra 500.000 til 600.000 døde. Det er det næst langsomste spring mellem 100.000 dødsfald, siden pandemien startede. Det tog kun 35 dage at gå fra 400.000 til 500.000 dødsfald.

Fra pandemien var på sit højeste i januar til maj, der er den seneste helt opgjorte måned, er antallet af døde med corona faldet med næsten 90 procent.

Den amerikanske præsident Joe Biden har sat et mål for vaccinationerne i USA. Den 4. juli skal 70 procent af den amerikanske befolkning have modtaget mindst et stik, og 160 millioner skal være fuldt vaccineret.

Antallet af daglige vaccinationer er dog faldet betydeligt fra en top i midten af april.

Der blev i sidste uge vaccineret omkring 1,1 millioner mennesker om dagen i USA. Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters 67 procent lavere, end da der blev vaccineret flest.

På grund af de faldende vaccinationstal kan det blive svært at nå Bidens mål. Man gør dog meget for at få folk til at lade sig vaccinere - blandt andet kan man vinde en million dollars i et lotteri, hvis man lader sig vaccinere.

Stort set alle andre coronatal fra USA ser dog positive ud.

Det gennemsnitlige antal indlagte er faldet siden april. Den 2. juni faldt det samlede antal indlagte patienter til under 20.000 for første gang siden 24. juni 2020.

Samlet set er de daglige nye corona-tilfælde også faldet siden marts.