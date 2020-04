USA runder 50.000 døde under coronaepidemi

Antallet af smittede med coronavirus stiger til 870.468.

USA's præsident, Donald Trump, udtrykte i sidste uge håb om, at dødstallet ikke bliver højere end 60.000.

Men epidemien har så godt fat i store dele af USA, at det i dag forekommer usandsynligt.

Samme Trump har vakt stor furore blandt læger i USA andre steder i verden, efter at han natten til fredag på et pressemøde i Det Hvide Hus foreslog, at man kunne bruge universalrens og andre desinficerende midler til at komme sygdommen til livs, når den først havde sat sig i kroppen.

Når de samme rensemidler kan bruges til at fjerne spor af virus på overflader, så må man også kunne udnytte dem, så de kan bruges som indsprøjtninger i kroppen, ræsonnerede præsidenten.

Han stillede selv spørgsmålet, "om der er en måde, hvor vi kan udføre dette med indsprøjtninger i det indre, ja nærmest som en rensning"?

Det samme mente han, måske kunne lade sig gøre med lys - ultraviolet lys eller andet kraftigt lys.

- Og jeg tror, du sagde, at det ikke er blevet tjekket endnu, men vi vil teste det, ikke?, sagde han henvendt til den videnskabelige chef i ministeriet for intern sikkerhed, William Bryan.

Han blev ikke modsagt ifølge avisen The New York Times.

Lægefaglige eksperter siger fredag, at forsøger man sig med indsprøjtning af universalrens, blegemidler og andre rensestoffer, så er man sikker på at dø. De fraråder også stærkt at anvende ultraviolet lys til behandling inde i kroppen.