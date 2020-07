USA runder 130.000 dødsfald blandt coronasyge

Det seneste døgn har yderligere 357 coronapatienter mistet livet i USA.

Landet har også registreret et bekymrende højt antal nye smittetilfælde det seneste døgn med knap 55.000 nye smittede.

Siden begyndelsen af juni har USA oplevet en genopblussen af coronavirus, hvilket har tvunget adskillige stater til at tilbagerulle genåbninger af samfundet.

For knap tre uger siden registrerede USA omkring 22.000 nye smittetilfælde om dagen. De seneste mange dage har tallet ligget over 40.000.

Samtidig er antallet af nye smittetilfælde steget i 37 ud af 50 delstater i løbet af de seneste par uger.

Florida er lige nu den hårdest ramte af alle de amerikanske delstater. Som den seneste delstat har Florida måtte trække åbningen af restauranter tilbage mandag.

Knap tre millioner amerikanere er i alt blevet testet positive for virusset.

Da USA passerede 100.000 dødsfald den 27. maj, sagde præsident Donald Trump i den forbindelse, at antallet af nye smittetilfælde var nedadgående.

Det meldte han trods sundhedseksperters advarsler om en anden virusbølge.

Trump har tidligere forklaret de høje tal med, at USA nu tester langt flere og derfor også bekræfter flere tilfælde.

I sidste uge advarede den øverste ansvarlige for kampen mod infektionssygdomme hos USA's sundhedsmyndigheder, Anthony Fauci, om, at det daglige antal smittede i landet snart kan ramme 100.000, hvis ikke der bliver indført nationale tiltag for at stoppe spredningen.