USA registrerer næsten 4500 coronadødsfald på et døgn

Ifølge Covid Tracking Project er omkring 131.000 personer i USA indlagt med covid-19.

Det ugentlige antal dødsfald er også på det højeste niveau i USA under pandemien, oplyser Covid Tracking Project.

På grund af udfordringerne med høje smittetal og den nye mere smitsomme coronavariant vil USA fra 26. januar kræve en negativ coronatest af stort set alle flypassagerer for at komme ind i landet.

De udvidede kontrolkrav gælder også for amerikanske statsborgere.

Samtidig håber USA på at kunne få smitten under kontrol med omfattende vaccinationer.

Indtil videre har 9,3 millioner mennesker fået den første af to doser af en af de to godkendte vacciner i USA.

USA's sundhedsminister, Alex Azar, håber på at få sat mere skub i vaccinationsprogrammet og har opfordret delstater til at åbne for vaccinationer til alle, der er over 65 år, skriver Reuters.

Den seneste stigning i smittetilfælde kan muligvis blive accelereret af en ny og mere smitsom coronavariant.

Den nye variant er fundet i mindst ti amerikanske stater.

Staterne er Californien, Florida, New York, Colorado, Georgia, Indiana, Connecticut, Minnesota, Pennsylvania og Texas.

I alt har verdens største økonomi registreret omkring 22,8 millioner smittede.

Der har været flere end 380.000 coronarelaterede dødsfald i USA i løbet af pandemien.