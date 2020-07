USA registrerer igen over 70.000 nye coronatilfælde på et døgn

Fredag registrerede landet for anden dag i træk flere end 70.000 nye tilfælde af coronavirus og over 1000 coronarelaterede dødsfald på et enkelt døgn.

Det viser tal fra Johns Hopkins University.

I løbet af 24 timer har USA, der har flere coronadøde og smittede end noget andet land, således registreret 73.795 nye tilfælde af covid-19 og 1157 dødsfald.

Det bringer USA's samlede antal smittede op på 4,1 million siden pandemiens start, hvilket har resulteret i 145.324 dødsfald.

Det svarer til 43,8 døde per 100.000 indbyggere.

I Danmark er der til sammenligning 10,5 dødsfald per 100.000 indbyggere.

I alt har USA registreret 1,26 millioner raskmeldte.

Efter et lille fald i foråret begyndte antallet af nye smittede i USA at stige igen i slutningen af maj, hvor de amerikanske delstater så småt begyndte at genåbne for at få gang i økonomien.

Siden er smittetallet bare vokset og vokset i sådan en grad, at USA nu i 11 dage i træk har registreret flere end 60.000 nye smittetilfælde om dagen.

USA's præsident, Donald Trump, der har fået hård kritik for sin håndtering af coronakrisen, sagde tirsdag på en pressebriefing, at situationen i USA formentlig bliver værre, før den bliver bedre.

Her opfordrede han også alle amerikanere til at bære mundbind, når det ikke er muligt at holde afstand.

Opfordringen kom, efter at Trump igennem længere tid havde afvist at anbefale brugen af mundbind.

Tirsdagens pressebriefing i Det Hvide Hus var præsidentens første briefing om coronasituationen i månedsvis.

USA er det land i verden, der har registreret flest smittede med coronavirus siden pandemiens start.

Brasilien og Indien ligger på de efterfølgende pladser med henholdsvis 2,2 og 1,2 millioner smittede.