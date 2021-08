USA registrerer højeste smittestigning i et halvt år

Antallet af daglige coronatilfælde i USA har torsdag nået det højeste niveau i et halvt år med over 100.000 smittede.

I alt har USA i gennemsnit registreret næsten 95.000 smittede om dagen den seneste uge. Det er en femdobling af tallene på mindre end en måned.

Ifølge Det Hvide Hus' covid-19-koordinator Jeff Zients har borgere fra de syv delstater Florida, Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Alabama og Mississippi udgjort halvdelen af alle landets nye smittetilfælde og hospitalsindlæggelser den seneste uge.

Fælles for de syv delstater er, at de alle har nogle af USA's laveste vaccinationsrater.

På grund af situationen vil den amerikanske regering tilbyde et tredje vaccinestik til borgere med et skrøbeligt immunforsvar. Det siger USA's ledende statsepidemiolog, Anthony Fauci, torsdag.

Fauci advarede onsdag om, at de daglige smittetal de kommende uger kan nå op på 200.000 om dagen på grund af smittespredning med Delta-varianten.

Ud over USA har også Tyskland, Frankrig og Israel planer om at tilbyde borgere et tredje stik mod coronavirus. Det er selv om Verdenssundhedsorganisationen, WHO, opfordrer til at vente med dette og dele overskydende vacciner, så flere borgere over hele verden kan få deres første stik.

Målt på antallet af indlagte med covid-19 er Florida i øjeblikket USA's værst ramte delstat. Delstaten er landets tredjestørste målt på indbyggertal.

Torsdag nåede antallet af indlagte op på 12.373, hvilket er højere end på noget andet tidspunkt i Florida under pandemien.

Det viser data fra USA's sundhedsministerium.

Samtidig er flere børn indlagt med virusset end i nogen anden delstat.

Også Louisiana, Arkansas og dele af Texas kæmper med et tårnhøjt antal coronapatienter.

Joe Bidens regering kæmper især med at få vaccineret yngre, fattige og vaccineskeptikere i USA's konservative sydstater og i Midtvesten.

Det stigende antal smittede har fået flere private virksomheder til at kræve, at både ansatte og kunder skal være vaccinerede. Flere selskaber har også udsat planer om at lade ansatte vende tilbage til kontoret.