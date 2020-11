USA registrerer højeste antal coronadøde siden maj

De seneste 24 timer har landet desuden registreret 200.146 nye smittetilfælde.

I alt har USA nu registreret 11,6 millioner smittede og 252.419 dødsfald siden pandemiens begyndelse.

Dødstallet svarer cirka til 77,9 døde per 100.000 indbyggere. I alt bor der omkring 330 millioner mennesker i USA.

Både smitte- og dødstal er på det seneste steget kraftigt i landet. Det hører dog med til historien, at amerikanske myndigheder tester mere for coronavirus nu end i foråret.

Smittestigningen har på det seneste fået myndighederne til at opfordre befolkningen til at undgå rejser i forbindelse med Thanksgiving for at inddæmme spredningen af virusset.

Torsdag indførte USA's mest folkerige delstat, Californien, et natligt udgangsforbud for at få pandemien under kontrol.

De mange nye smittetilfælde begynder også at kunne mærkes på USA's hospitaler.

Ifølge nyhedsbureauet AP er flere amerikanske hospitaler således gået i gang med at omdanne cafeterier, venteværelser, gange og parkeringspladser til behandlingsrum for at få plads til et stigende antal coronapatienter.

Torsdag var mere end 80.000 indlagt med virusset i USA, hvilket er flere end på noget andet tidspunkt.

Ifølge AP ringer hospitalspersonale flere steder desperat rundt til kolleger for at finde flere sengepladser, mens trætheden og frustrationen for længst har meldt sig hos USA's frontlinjearbejdere.

- Vi er deprimerede, modløse og trætte helt ind til benet, sagde Alison Johnson, der leder intensivafdelingen ved Johnson City Medical Center i Tennessee, torsdag til AP.