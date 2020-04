USA registrerer 1873 døde coronapatienter på et døgn

Dermed er der sket et lille fald i antallet af registrerede dødsfald på 24 timer på 5,0 procent.

I alt har USA bekræftet over 432.000 smittetilfælde, hvoraf knap 24.000 er erklæret raske igen. Man regner dog med et stort mørketal.

Særligt delstaten New York er hårdt ramt, og i New York City alene er 4571 mennesker døde som følge af virusset.

The New York Times skriver, at nye undersøgelser viser, at smitten blev bragt til New York af rejsende fra Europa, allerede flere uger før det første tilfælde af Covid-19 blev påvist i delstaten.

Forskere siger til avisen, at den skjulte spredning af virusset kunne være blevet opdaget, hvis der var blevet gennemført flere test.

Den 31. januar indførte USA restriktioner for rejsende fra Kina. Først den 11. marts blev der iværksat lignende tiltag for rejsende fra europæiske lande.

Men på det tidspunkt havde indbyggere i New York allerede taget smitten med sig hjem fra Europa, skriver The New York Times.

USA er det land i verden med flest smittetilfælde, mens Italien har registreret flest dødsfald med næsten 18.000 omkomne.

På sin daglige pressebriefing natten til torsdag dansk tid langede præsident Donald Trump igen ud efter Verdenssundhedsorganisationen (WHO) for dens håndtering af coronapandemien.

- De tog fejl på mange måder. De undervurderede faren, sagde Trump ifølge nyhedsbureauet NTB med henvisning til WHO.

Samtidig kaldte han den amerikanske beslutning om at indføre strenge restriktioner for rejsende fra Kina og Europa for "vanskelig" og nævnte, at WHO's generalsekretær var uenig i beslutningen.