USA rammer iransk-støttede militser i Syrien og Irak

USA's militær oplyser i udtalelsen, at det har angrebet operative poster og våbendepoter to forskellige steder i Syrien og et sted i Irak. Det oplyses ikke, om nogen formodes at være blevet dræbt eller såret i angrebene.

Søndagens luftangreb er blevet udført efter ordre fra præsident Joe Biden. Det er anden gang, at han har beordret gengældelsesangreb mod iransk-støttede militsgrupper i området, siden han blev indsat som præsident for fem måneder siden.

Sidste gang, det skete, var i februar. Her beordrede Biden begrænsede luftangreb mod et enkelt mål i Syrien som modsvar på flere raketangreb i Irak.

Dengang blev to amerikanere og en brite dræbt i et raketangreb på en militærbase nord for Iraks hovedstad, Bagdad. Derudover blev 14 såret.

- Præsident Biden har tidligere gjort det klart, at han vil gøre, hvad han kan, for at beskytte amerikansk militærpersonnel, hvilket aftenens luftangreb også viser, siger Pentagon i en udtalelse søndag.

Bygningerne, der blev ramt i søndagens luftangreb, blev ifølge USA's forsvarsministerium brugt af militserne Kataib Hizbollah og Kataib Sayyid al-Shuhada.

Begge militser er allierede med Iran.