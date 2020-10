USA rammer Irans finanssektor med sanktioner mod 18 banker

Sanktionerne er målrettet 18 iranske banker i et forsøg på at lukke Iran yderligere ude af det globale banksystem.

Det amerikanske finansministerium oplyser i en erklæring, at sanktionerne ikke gælder transaktioner, der omfatter levering af landbrugsråvarer, mad, medicin eller medicinsk udstyr til Iran.

Ifølge ministeriet vil sanktionerne ramme 18 iranske banker og dermed hele den finansielle sektor i den iranske økonomi.

Eksperter vurderer, at et så omfattende skridt fra den amerikanske regering kan undergrave Irans evne til at sikre humanitære varer. Årsagen er, at udenlandske banker i så fald vil være endnu mere tilbageholdende med at fremme sådanne transaktioner.

Det amerikanske finansministerium understreger dog, at sanktionerne ikke vil påvirke eksisterende tilladelser til humanitær handel.

Spændinger mellem USA og Iran er steget, siden præsident Donald Trump i 2018 trak USA ud af atomaftalen med Iran og begyndte at genindføre amerikanske sanktioner, der var blevet ophævet under aftalen.

Sanktionerne, som Trump har genindført, er rettet mod alt fra oliesalg over skibsfart til finansielle aktiviteter.

Mens sanktionerne fritager mad, medicin og andre humanitære forsyninger, er mange udenlandske banker allerede blevet afskrækket fra at drive forretning med Iran - det gælder også humanitære aftaler.

Senest i slutningen af september indførte USA sanktioner mod en række iranske embedsmænd for grove brud på menneskerettighederne. Herunder en dommer, der var involveret i en dødsdom mod en iransk bryder ved navn Navid Afkari.

Den iranske bryder blev henrettet tidligere i september. Dødsdommen skyldtes ifølge iranske myndigheder, at Navid Afkari dræbte en iransk officer under en demonstration i byen Shiraz i 2018.

Men ifølge Amnesty International blev bryderen under tortur tvunget til at afgive en falsk tilståelse af drabet.