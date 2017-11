USA-pres åbner for nødhjælp til Yemen

- Men alting går meget langsomt, og vores folk, der har ventet på at komme ind i to og en halv uge, er stadig ikke lukket ind i landet, tilføjer hun.

130 børn dør hver dag af sult og sygdom i Yemen, anslår den internationale nødhjælpsorganisation Red Barnet. En saudiarabisk blokade, der skulle svække Yemens Houthi-oprørere, har i de seneste uger forværret den humanitære krise i landet.

- Det er et fremskridt, at blokaden nu er lempet, så nødhjælp kan komme frem med skibe og fly. Men 95 procent af befolkningen er fuldstændigt afhængig af import af fødevarer. En kommerciel blokade gælder stadig på dette område, hvilket forværrer sult og vanskeliggør nødhjælpsarbejdet. For eksempel er der stor mangel på brændstof, siger Kristine Mærkedahl.

Yemen har over 27 millioner indbyggere.

Saudi-Arabien, der leder en koalition af lande, der er med i blokaden, lukkede den 6. november for adgangen til Yemen - til vands, til lands og i luften. Det skete for at dæmme op for våbenleverancer fra Iran til Houthi-oprørerne.

En dansk talsmænd for FN-nødhjælpsgrupper i landet, Jens Lærke, siger torsdag til AP, at FN endnu ikke har set nogen bevægelse, som vil gavne de nødlidende.

Jan Egeland, der er tidligere FN-nødhjælpschef siger, at blokaden efter hans mening er "kollektiv afstraffelse."

Siden 2014 er Yemens regering, som har international støtte, flyttet til Aden. Det skete, da oprørske iranskstøttede houthier indtog hovedstaden, Sanaa, og tvang præsident Abd-Rabbu Mansour Hadi ud af byen.

Koalitionen af lande har ført krig mod den shiamuslimske Houthi-milits. Over 10.000 er blevet dræbt under kampene.

Der har i år foreløbig har været 700.000 formodede tilfælde af kolera med over 2100 dødsfald til følge.