USA passerer seks millioner smittede

Søndag genåbnede Metropolitan Museum i New York, efter at det havde været lukket siden marts på grund af den igangværende coronapandemi. New York var i begyndelsen af pandemien hårdt ramt, men har efterhånden fået kontrol over virusset, som over seks millioner amerikanere har fået konstateret.

Foto: Kena Betancur/Ritzau Scanpix