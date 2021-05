USA på besøg i Ukraine: Vi arbejder på at øge støtte

USA's udenrigsminister, Antony Blinken (th.) var torsdag i Ukraine, for at vise støtte til det skrøbelige demokrati, efter at Rusland sendte over 100.000 soldater til dets grænse i sidste måned. På et møde med præsident Volodymyr Zelenskij (tv) sagde Blinken, at USA "aktivt arbejder" på at kunne øge dets støtte til Ukraines sikkerhed.

Foto: Pool/Reuters