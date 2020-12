USA oplever sin hidtil mest dødelige dag under pandemien

I de seneste 24 timer har USA også registreret rekordmange nye smittede. Det seneste døgn er der således bekræftet 231.775 nye smittetilfælde, viser tal fra Johns Hopkins University.

Det er næsten 4000 flere end den hidtidige rekord, der blev sat 4. december.

Intet andet land i verden har flere bekræftede smittetilfælde og dødsfald end USA, der lørdag eftermiddag lokal tid rundede 16 millioner tilfælde.

Samtidig er næsten 300.000 mennesker døde som følge af coronavirus i USA. Den værst ramte delstat målt på antal bekræftede dødsfald er New York med over 35.000 coronarelaterede dødsfald.

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, godkendte fredag en coronavaccine fra selskaberne Pfizer og Biontech til nødbrug i USA.

Det annoncerede præsident Donald Trump i en video på Twitter natten til lørdag dansk tid.

Vaccinen skal i første omgang skal gives til ældre, sundhedsarbejdere og dem i frontlinjen, oplyste præsidenten.

Med tilladelsen er USA det sjette land i verden - efter Storbritannien, Canada, Mexico, Saudi-Arabien og Bahrain - der har godkendt vaccinen fra amerikanske Pfizer og tyske Biontech.

Pfizer oplyser lørdag lokal tid, at den første vaccineforsyning er ved at blive gjort klar til at forlade selskabets faciliteter i Kalamazoo i delstaten Michigan.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Vaccinerne vil herefter blive distribueret af det amerikanske forsvarsministerium til regeringsudpegede lokaliteter på tværs af landet, oplyser Pfizer videre.