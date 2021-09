USA oplevede rekordhøj stigning i antal drab i 2020

Antallet af drab i USA steg med næsten en tredjedel sidste år i forhold til året inden.

Det viser nye tal fra forbundspolitiet FBI.

Stigningen på 29 procent er den højeste, der er registreret i USA i de omkring 60 år, landet har ført statistik over forskellige former for kriminalitet.

I alt blev omkring 21.500 mennesker dræbt i USA i 2020. Det er cirka 4900 flere drab end i 2019.

Den markant forhøjede drabsrate falder sammen med, at store dele af USA - som mange andre lande - var lukket ned i en stor del af 2020 for at bremse coronasmitte.

Nedlukningen kan have spillet en rolle på den store stigning i antallet af drab. Kriminologer og politifolk taler også om, at sociale og økonomiske forhold spiller ind, skriver Washington Post. Og det samme gør et øget våbensalg.

Men der er ikke en entydig forklaring, siger politichef Harold Medina fra politiet i Albuquerque i New Mexico. Det er en af de storbyer, der i 2020 registrerede det højeste antal drab nogensinde.

Ud over coronapandemien nævner han efterdønninger af de store protester mod raceulighed samt en ændring i regler om prøveløsladelse som mulige forhold, der kan spille ind.

- Der er ikke kun én faktor, som vi kan pege på som forklaring på, hvorfor vi er nået hertil, siger politichefen til New York Times.

Også kombinationen af narko, penge og våben har længe spillet en stor rolle, særligt når det gælder drab på unge mænd.

- Meget af det peger faktisk tilbage på, at folk er stressede over fattigdom og problemer med den mentale sundhed samt af afhængighed af stoffer, og at de løser mange af deres konflikter med våben, siger Liz Thompson, der har været supervisor for drabsafdelingen i Albuquerque.

Tallene fra FBI tydeliggør, hvor mange drab i USA, der begås med skydevåben. Det gælder rundt regnet to ud af tre drab, skriver Washington Post.

Den øgede drabsrate er fortsat ind i 2021, skriver New York Times. Dog viser opgørelser, at udviklingen er aftaget noget i den seneste tid.

Sidste års stigning i antallet af drab bringer USA tæt på de høje drabsrater, der prægede USA i begyndelsen af 1990'erne. Dengang blev omkring 23.000-24.000 mennesker dræbt i USA årligt, viser tal fra Statista.

Sidste års drabsrate i USA svarer til, at der blev begået 6,5 drab per 100.000 indbyggere. Til sammenligning bliver der i Danmark begået lidt under ét drab per 100.000 indbyggere årligt.