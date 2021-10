USA ophæver rejserestriktioner mod nord og syd

Det er i øjeblikket ikke muligt at rejse til USA fra Canada og Mexico, hvis man er turist.

Den restriktion blev forlænget den 21. september. Dengang oplyste Det Hvide Hus' koordinator for covid-19-indsatsen også, at man tidligt i november vil lade flyrejsende komme ind i USA, hvis de kan vise dokumentation for, at de er vaccineret.

Dengang var det endnu ikke klart, hvordan reglerne ville være for landrejsende, men det står nu klart, at de vil være underlagt de samme krav som flyrejsende - krav om dokumentation for vaccination mod covid-19.