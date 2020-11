USA opgiver narkoretssag mod mexicansk eksminister

USA opgiver sigtelser mod Mexicos tidligere forsvarsminister Salvador Cienfuegos, som nu kan rejse hjem, efter at have været sigtet for narkotikahandel ved en amerikansk domstol. Mexicos regering siger ifølge Reuters, at han vender hjem som en fri mand.

Cienfuegos, som var forsvarsminister mellem 2012 og 2018 under daværende præsident Enrique Peña Nieto, blev anholdt i lufthavnen i Los Angeles 16. oktober. Han var sigtet for narkotikahandel og hvidvaskning af penge.

USA's justitsminister, William Barr, har sagt, at USA dropper sigtelserne mod Cienfuegos, for at han kan blive efterforsket i Mexico og eventuelt blive retsforfulgt der i henhold til mexicansk lov.

Mexico har fået udleveret bevismateriale i sagen.

Cienfuegos har erklæret sig uskyldig i de anklager, som rettes mod ham.

Mexicos udenrigsminister, Marcelo Luis Ebrard, siger, at den tidligere forsvarsminister måske kommer til Mexico allerede onsdag. Han siger, at der vil blive indledt en efterforskning.

I New York ventes en føderal dommer inden for kort tid formelt at bekræfte, at sagen mod den 72-årige Salvador Cienfuegos er opgivet i USA.

Cienfuegos er den første højtstående person fra Mexicos militær, som har været anholdt i USA for narkotikarelateret korruption i sit hjemland.

Amerikanske embedsmænd siger, at det er "ømtålelige og vigtige udenrigspolitiske hensyn", som har ført til den nye udvikling, hvor den mexicanske politiker ikke retsforfølges i USA.

Mexico siger, at hele sagen er baseret på bevismateriale, som kun findes i USA. Amerikanske anklagere siger, at Cienfuegos misbrugte sin magt og beskyttede narkotikakartellet Beltran-Leyva, mens han havde sat operationer i gang mod rivaliserende karteller.