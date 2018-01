USA opfordrer iranere til at omgå medieforbud

Den amerikanske regering fortsætter med at blande sig i protesterne i Iran.

Trump-administrationen opfordrer nu iranere til at bryde den iranske regerings blokering af visse sociale medier.

Ifølge talsmand Steve Goldstein opfordrer den amerikanske regering til, at Iran er åben over for sociale medier. Samtidig siger han, at sociale medier som Instagram og Telegram er "legitime steder at kommunikere".