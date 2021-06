USA opfordrer Nicaragua til at løslade oppositionsleder

Talsmand Ned Price udtaler i en erklæring, at oppositionslederen og to af hendes kolleger er tilbageholdt på baggrund af "opdigtede anklager".

Han kalder tilbageholdelserne for "et angreb på demokratiske værdier" og et tydeligt forsøg på at modvirke frie og retfærdige valg.

Der blev udstedt en arrestordre på Cristiana Chamorro, som er datter af tidligere præsident Violeta Barrios de Chamorro, onsdag.

Det skete, dagen efter at hun havde annonceret, at hun vil stille op mod præsident Daniel Ortega til valget til november.

Ifølge Cristiana Chamorros bror er den politiske kandidat og journalist blevet placeret i husarrest.

Nicaraguas justitsministerium har sigtet hende for hvidvaskning af penge.

Lokale medier rapporterer, at hun er blevet udelukket fra at besidde et offentligt embede, ligesom at hun angiveligt har fået forbud mod at forlade landet.

For mindre end to uger siden oplyste indenrigsministeriet i Nicaragua, at det havde indledt en undersøgelse om hvidvask mod Cristiana Chamorro på baggrund af påståede uregelmæssigheder mellem 2015 og 2019.

Uregelmæssighederne skulle være forekommet i økonomiforvaltningen i hendes fond, Violeta Barrios de Chamorro Fonden, der er opkaldt efter hendes mor.

Tilbageholdelsen af den 67-årige Cristiana Chamorro ses ifølge flere iagttagere som et forsøg på at forhindre hende i at udfordre den autokratiske Daniel Ortega ved præsidentvalget 7. november.

- Den vilkårlige udelukkelse af oppositionsleder Chamorro afspejler Ortegas frygt for frie og retfærdige valg. Nicaraguanerne fortjener et ægte demokrati, skrev den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, på Twitter efter anholdelsen af Cristiana Chamorro.