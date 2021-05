USA og EU søger løsning på Trump-indledt strid om stål

Det siger den amerikanske handelsminister, Katherine Tai, og EU-kommissær Valdis Dombrovskis i en fælles udtalelse efter et videomøde i sidste uge.

Inden årets udgang vil USA og EU søge en fælles løsning på en handelsstrid om stål og aluminium, hvor man desuden vil forsøge at håndtere et problem med overkapacitet - og en fælles udfordring med Kina.

- De var enige om, at USA og EU's medlemslande er allierede og partnere, som deler nationale sikkerhedsinteresser som demokratiske markedsøkonomier, hedder det i et statement.

Sammen vil de "fremme høje standarder" og "adressere fælles bekymringer".

- Lande som Kina, hvis politik forvrænger markedet, skal holdes ansvarlige, skriver Tai og Dombrovskis.

Under tidligere præsident Donald Trump hævede USA toldsatser på stål og aluminium. 25 procent på stål og 10 procent på aluminium fra blandt andet Europa.

Han begrundede det med "nationale sikkerhedsinteresser", hvorfor han mente, at det ikke var en sag for Verdenshandelsorganisationen WTO at se nærmere på.

Der har dog siden 2018 kørt en sag mellem parterne i WTO.

EU reagerede for nogle år siden med gengældelsestold på amerikanske produkter som cowboybukser, whisky og motorcykler. Den havde et samlet omfang på 2,8 milliarder euro.

Det var planlagt at øge disse tariffer 1. juni. Men det er nu aflyst, fortæller en talsperson i EU-Kommissionen.

Det hedder i erklæringen:

- For at sikre det mest konstruktive miljø til disse fælles bestræbelser er de enige om at undgå ændringer, som kan påvirke den bilaterale handel negativt.

Det er ikke det første skridt mod tilnærmelser i handlen, efter at Joe Biden har overtaget præsidentposten i USA.

Tidligere i år suspenderede USA og EU planlagte toldsatser i striden om flyproducenterne Airbus, som er europæisk, og Boeing, som er amerikansk.

Både EU og USA havde gennem WTO fået lov til at indkræve told på produkter. Men parterne blev enige om at suspendere dette i foreløbig fire måneder.

Også i forhold til en digital skat er dialogen over Atlanterhavet blevet bedre.

Der er i hvert fald forsøg på at finde en fælles løsning gennem OECD, hvilket USA's handelsminister gav udtryk for tidligere i år.