Hackere med forbindelse til Kina beskyldes for via e-mailprogrammet Microsoft Exchange at have skaffet sig adgang til mindst 30.000 organisationers computersystemer globalt. (Arkivfoto)

USA og EU beskylder Kina for at stå bag kæmpe hackerangreb

USA, Storbritannien, EU og flere Nato-lande beskylder mandag Kina for at stå bag et enormt hackerangreb tidligere på året.

Det skriver BBC og nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig har USA's justitsministerium tiltalt fire kinesiske statsborgere for at gå efter dusinvis af selskaber, universiteter og regeringsagenturer i USA og i resten af verden.

Ifølge BBC begyndte angrebet i januar, da hackere fra en gruppe med forbindelser til Kina opdagede en svaghed ved e-mailprogrammet Microsoft Exchange.

Den udnyttede de til senere at tiltvinge sig adgang til mindst 30.000 organisationers computersystemer globalt.

Den britiske regering siger ifølge BBC, at angrebet formentlig blev igangsat for at kunne spionere i stor stil.

Flere vestlige sikkerhedstjenester mener, at angrebet markerer et skifte i Kinas cyberadfærd, som de beskylder for at være blevet mere aggressiv.

Det skyldes, at hackerne i flere tilfælde ikke bare har spioneret, men aktivt ødelagt systemer og stjålet information.

Hackerangrebet blev ifølge BBC først offentligt kendt den 2. marts, da Microsoft udtalte sig offentligt om svagheden i selskabets e-mailsystem og tilbød en opdatering til at løse problemet.

USA's præsident, Joe Biden, beskylder i en udtalelse mandag ifølge Reuters Kina for at stå bag, men uden at holde regeringen i Beijing direkte ansvarlig.

- Som jeg forstår det, så står den kinesiske regering - på samme måde som den russiske regering - ikke selv bag. Men den beskytter dem, der gør det, og hjælper dem måske endda til at kunne gøre det, siger han.

Trods fordømmelsen fra flere vestlige lande siger flere eksperter i cybersikkerhed ifølge Reuters, at manglen på reelle konsekvenser for Kina er påfaldende, og at det ikke er særlig effektivt i forhold til at få Kina til at rette ind.

Kina har tidligere afvist alle beskyldninger om, at landet skulle være involveret i nogen former for hackerangreb ifølge BBC.