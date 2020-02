USA øger tolden på fly fra den europæiske producent Airbus

Dengang blev beslutningen om at indføre nye toldsatser truffet, efter at Verdenshandelsorganisationen (WTO) den 2. oktober afgjorde en langvarig sag om ulovlig statsstøtte til Airbus.

USA anklagede tilbage i 2004 flere europæiske lande for at yde ulovlig støtte til det franske selskab. Statsstøtten gav ifølge USA Airbus en uretfærdig fordel over for den amerikanske konkurrent Boeing.

Og i oktober valgte WTO således at give USA medhold i sagen og åbnede samtidig for muligheden for at indføre højere toldsatser på varer fra EU.

WTO tillod USA at indføre told på europæiske varer for 7,5 milliarder dollar årligt.

Fredagens meddelelse fra USA's handelsrepræsentant kommer, blot få dage efter at præsident Donald Trump udtalte, at det var på tide med en "meget seriøs" snak med EU omkring en handelsaftale.

Den øgede amerikanske told på Airbus-fly vil ifølge den europæiske producent komme til at gøre ondt på amerikanske luftfartsselskaber, som har bestilt europæiske Airbus-fly for milliarder af dollar.

Airbus oplyser, at den vil fortsætte sine drøftelser med sine amerikanske kunder for at "afbøde virkningerne af toldsatserne så meget som muligt".

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig oplyser Airbus, at flyproducenten håber, at USA's handelsrepræsentant vil ændre holdning.