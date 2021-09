USA øger sikkerhed forud for Trump-tilhængeres demonstration

Det skyldes en planlagt demonstration til støtte for den tidligere præsident Donald Trumps tilhængere, der stormede Kongressen i januar.

Rejsende til lufthavnen i Washington D.C. vil i weekenden blive mødt af et øget sikkerhedsopbud.

USA's ministerium for indenlandsk sikkerhed advarer om risikoen for vold ved demonstrationen i et notat, som det amerikanske medie CNN har set.

En embedsmand uddyber over for Reuters, at advarslen er baseret på opslag på sociale medier fra personer, der er involveret i planlægningen af demonstrationen lørdag.

Hundredvis af højreekstremistiske demonstranter forventes at deltage i demonstrationen. Den har fået navnet "Retfærdighed for J6".

Det er en reference til datoen 6. januar, hvor Trump-tilhængere stormede Kongressen i forsøget på at standse den formelle godkendelse af Joe Biden som præsident.

Trump har fastholdt sine udokumenterede påstande om, at hans nederlag ved valget skyldtes omfattende valgsvindel.

Han har stået ved dem, selv efter at domstole, valgmyndigheder og medlemmer fra hans egen administration har afvist dem.

Trump-tilhængerne bag lørdagens demonstration påstår, at de mere end 600 mennesker, der står over for anklager i forbindelse med optøjerne 6. januar, er blevet mishandlet og udpeget på grund af deres politiske ståsted.

Politiet har generelt øget sikkerheden omkring kongresbygning siden stormløbet, hvor ruder blev smadret, politikere, herunder vicepræsident Mike Pence, måtte søge skjul, og fem personer mistede livet.

En politibetjent var blandt de døde.

De fleste hegn, der blev sat op omkring Kongressen, blev fjernet i juli, men der er stadig øget sikkerhed. Blandt andet står flere politibetjente end før vagt omkring bygningen.

Det amerikanske kongrespoliti siger, at nationalgarden vil stå til rådighed i weekenden, hvis der bliver behov for det i forbindelse med demonstrationen.