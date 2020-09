USA nægter at være med i global vaccineklub

Han henviser til, at USA ikke har planer om at tilslutte sig det globale vaccineinitiativ Covax, der delvist er funderet i Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

USA har ikke tænkt sig at deltage i kampen for at udvikle og fordele en global vaccine mod coronavirus.

Målet med projektet er at fremskynde udviklingen af en vaccine mod coronavirus og sørge for, at en vaccine bliver ligeligt fordelt mellem verdens lande.

Men forbindelsen til WHO gør, at USA ikke vil være med.

- USA vil fortsætte med at arbejde med vores internationale samarbejdspartnere for at sikre, at vi har besejret virusset. Men vi vil ikke begrænses af multilaterale organisationer påvirket af det korrupte WHO og Kina, siger Judd Deere i meddelelsen.

USA har under coronapandemien beskyldt WHO for at være kontrolleret af Kina.

Det førte i maj til, at præsident Donald Trump trak sig fra samarbejdet med organisationen. USA var indtil da den største bidragyder til WHO på verdensplan.