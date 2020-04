En sælger plukker ænder på et dyremarked i Wuhan. Myndighederne har nu forbudt vilde dyr og fjerkræ på dyremarkeder i byen, hvor coronavirusset, som nu er over hele verden, opstod i 2019. (Arkiv)

USA mistænker laboratorie for virussmitten

I USA vokser en mistanke om, at coronavirusset ikke kommer fra et dyremarked, men fra et kinesisk laboratorie. En forsker kan have spredt det ved et uheld.

Den kinesiske millionby Wuhan er ved at åbne efter at være blevet hærget af virusset, der opstod i byen i slutningen af 2019.

Her kunne man indtil for nylig - inden coronavirusset ændrede verden - købe mange forskellige dyr, herunder vilde dyr, som kinesere gerne sætter tænderne i.

